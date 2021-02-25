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Зеленський завтра збирає нараду з Коболєвим та Вітренком

Підробиці та порядок денний зустрічі поки не відомий.

Зеленський завтра збирає нараду з Коболєвим та Вітренком
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський 26 лютого об 11:00 планує провести нараду з питань енергетики з представниками уряду, Верховної ради, НАК "Нафтогаз України" та регулятора.

Про це повідомили джерела LB.ua.

За іхньою інформацією, на зустріч запрошені: прем’ер-міністр Денис Шмигаль, виконувач обяв’язків міністра енергетики Юрій Вітренко, голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія, голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус, заступниця голови Офісу президента Юлія Свириденко та голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Підробиці та порядок денний зустрічі поки не відомий.

Нагадаємо, раніше Вітренко закликав Шмигаля невідкладно звільнити Коболєва та Наглядову раду "Нафтогазу". У звіті було вказано такі причини: невиконання показників по видобутку газу, які було затверджено урядом, плани подальшого скорочення показників видобутку та результати ревізії фінансово-господарської діяльності АТ НАК "Нафтогаз".

Згодом Вітренко пояснив, що виконував доручення голови уряду щодо аналізу ситуації з НАК і його керівництвом. Доручення стосувалося того, що Державна аудиторська служба не була допущена "Нафтогазом" для перевірки компаній "Укрнафта" та "Укргазвидобування", а попередня перевірка самого НАК виявила порушення на 75 млрд грн.

Наразі звільнити голову НАК може лише Наглядова рада НАК, яка зараз складається з 5 діючих членів - 2 від держави і 3 незалежні. Разом з цим, згідно уставу НАК (п.68), збори акціонерів, яким є Кабінет міністрів, може достроково припинити повноваження всього складу Наглядової ради, або деяких її членів, та призначити новий склад або окремих членів цього органу.

Джерела LB.ua в Кабміні розповіли, що не планують звільнення Коболєва.

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