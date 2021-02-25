Вітренко: ​не впевнений, що буду розглядати інші пропозиції, окрім посади першого віцепрем'єра - міністра енергетики

"З точки зору здорового глузду все ж повинен бути повноцінний міністр".

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко не впевнений, що роглядатиме інші пропозиції, окрім посади першого віцепрем'єра - міністра енергетики.

Про це він заявив журналістам, передає "Інтерфакс-Україна".

"З точки зору здорового глузду все ж повинен бути повноцінний міністр. Якийсь тимчасово виконуючий обов'язки - це тимчасове рішення", - сказав Вітренко, відповідаючи на питання, чи дозволить йому прийнятий Верховною Радою закон повноцінно виконувати свої обов'язки в статусі "в.о.".

У той же час, він зазначив, що не володіє інформацією щодо того, чи буде його кандидатура знову вноситися на посаду і коли.

"Мене запрошували на посаду першого віцепрем'єра - міністра енергетики. Інші пропозиції мені не надходили. Я не розглядав і не впевнений, що буду розглядати", - наголосив Вітренко, відповідаючи на питання, чи залишиться він в міністерстві, якщо його не призначать міністром .

Нагадаємо, Верховна Рада двічі відхиляла кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики. Після другої невдалої спроби призначення у "Слузі народу" повідомили, що втретє вноситимуть його кандидатуру.

У разі, якщо його не призначать, Вітренко може отримати нову посаду - члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) з перспективою очолити комісію. За інформацією джерел LB.ua, такий варіант "В" обговорювався 3 лютого в Офісі Президента особисто Володимиром Зеленським з главою ОП Андрієм Єрмаком.

23 лютого Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила ветований президентом закон щодо відновлення конкурсів на держслужбу. Документ ухвалено з пропозиціями Зеленського з так званими правками під Вітренка. Тепер в.о. міністрів матимуть повноцінні повноваження очільників міністерств.