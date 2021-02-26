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Кулеба: для прогресу на Донбасі потрібен саміт "нормандської четвірки"

"Рішення необхідно досягати за столом із Володимиром Путіним".

Кулеба: для прогресу на Донбасі потрібен саміт "нормандської четвірки"
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що для прогресу з урегулювання війни на Донбасі потрібен саміт "нормандської четвірки" (Україна, Франція, Німеччина, Росія).

Про це він сказав на пресконференції після переговорів з главою МЗС Франції Жан-Івом Де Дріаном у Парижі, пише "Інтерфакс-Україна".

"Найкращою ілюстрацією стану виконання рішення "нормандського саміту" 2019 року є відкриття пунктів пропуску в Щасті та в Золотому. Україна зробила все й відкрила ці пункти пропуску, але вони залишаються все ще закритими з того боку. Ми переконані, що для того, щоб зрушити справу з місця, потрібен саміт "нормандської четвірки", - сказав він.

"Незважаючи на всі докладені зусилля на інших рівнях, ми розуміємо, що для наступного кроку вперед потрібне рішення, яке необхідно досягати за столом із Володимиром Путіним", - додав Кулеба.

Нагадаємо, що останній саміт "нормандської четвірки" відбувся 9 грудня 2019 року, а перед тим - аж у жовтні 2016 року.

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