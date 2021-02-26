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Байден: "Крим - це Україна, і ми будемо разом протистояти агресивним діям Росії"

Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають так звану анексію півострова Росією.

Байден: "Крим - це Україна, і ми будемо разом протистояти агресивним діям Росії"
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати ніколи не визнають спробу анексії Криму Росією і підтримуватимуть Україну у протистоянні агресивним діям Росії.

Про це йдеться у заяві президента США Джо Байдена, яку оприлюднив Білий дім у сьому річницю окупації Криму Росією.

"У цю похмуру річницю ми підтверджуємо просту істину: Крим - це Україна. Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають так звану анексію півострова Росією, і ми будемо разом з Україною протистояти агресивним діям Росії", - сказано в заяві.

Байден наголосив, що США продовжать працювати, щоб притягнути Росію до відповідальності за її зловживання і агресію в Україні.

"Ми також продовжимо шанувати мужність і надію Революції Гідності, в якій український народ зіткнувся з вогнем снайперів і силовиків на Майдані і зажадав нового початку для своєї країни. Сполучені Штати як і раніше вірять у обіцянки України, і ми підтримуємо всіх, хто прагне до мирного, демократичного і процвітаючого майбутнього своєї країни", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що 26 лютого 2014 року у Сімферополі відбувся організований Меджлісом кримськотатарського народу масовий мітинг під будівлею кримського парламенту проти спроб відділити Крим від України. 

Інтервенція Росії до Криму розгорнулася 20 лютого. У ніч на 27 лютого російський спецназ у формі без розпізнавальних знаків захопив будівлю Верховної Ради Криму.

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