​Росія зібралася залучити жителів ОРДЛО до голосування на виборах у Держдуму

Росія має намір залучити до голосування на виборах до Держдуми восени 2021 року жителів окупованих районів Донбасу з російськими паспортами.

Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ з посиланням на Центральну виборчу комісію РФ.

Зазначається, що люди зможуть проголосувати на обраній ними виборчій дільниці після включення їх у список виборців на підставі відповідної заяви - технологія "Мобільний виборець". Такий досвід застосовували під час голосування за зміни до Конституції Росії у 2020 році. Тоді у Ростовській області було визначено 12 "спеціальних" ділянок, на яких могли проголосувати ті, хто не має реєстрації. З Донецька та Луганська було організовано підвезення людей на голосування.

Міністерство закордонних справ України засудило той факт, що Росія організувала участь жителів Донбасу та Криму в голосуванні про поправки у свою Конституцію.

Наразі речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі LB.ua зазначив, що Україна закликає своїх громадян на окупованих територіях не брати участі у цих виборах.

"Наміри забезпечити голосування мешканців тимчасово окупованих районів Донбасу на виборах до Держдуми РФ - чергова спроба порушити державний суверенітет та територіальну цілісність України. Участь мешканців окремих районів Донбасу у російських виборах та плебісцитах, як і видавання їм російських паспортів, є незаконними. Росія свідомо руйнує Мінські домовленості та йде на загострення російсько-українського конфлікту", - наголосив Ніколенко.

Він зазначив, що участь у російських виборах мешканців Донбасу, як і мешканців тимчасово окупованого Криму, поставить під сумнів їхню легітимність, а результати такого голосування не визнаватимуться ні Україною, ні міжнародним співтовариством.

"Закликаємо українських громадян на окупованих територіях не брати участі в цих виборах", - додав спікер МЗС.

Нагадаємо, у квітні 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям окупованих територій Донбасу.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомляв, що українська сторона має списки з іменами людей, які отримали паспорти РФ.