МВС хоче забрати будівлю в Інституту фізіології НАН, щоб розмістити там особовий склад (ДОКУМЕНТ)
МВС хоче забрати будівлю в Інституту фізіології НАН, щоб розмістити там особовий склад (ДОКУМЕНТ)
Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
Постачальники газу назвали березневу ціну для споживачів (оновлено)
Постачальники газу назвали березневу ціну для споживачів (оновлено)
«Не вакцинуйтесь». Роздуми лікаря про смертельно небезпечні поради політиків
«Не вакцинуйтесь». Роздуми лікаря про смертельно небезпечні поради політиків
Польська комісія офіційно заявила, що літак Качинського був знищений вибухівкою
Польська комісія офіційно заявила, що літак Качинського був знищений вибухівкою
СБУ розкрила викрадення топменеджера Нафтогазвидобування Семінського – замовником був екснардеп Рудьковський
СБУ розкрила викрадення топменеджера Нафтогазвидобування Семінського – замовником був екснардеп Рудьковський
Колектив львівського телеканалу взбунтувався проти свого директора, причетного до запуску нового "каналу Медведчука"
Колектив львівського телеканалу взбунтувався проти свого директора, причетного до запуску нового "каналу Медведчука"
​Оксана Забужко: «Нема способу "оживити" національного класика, не читаючи його»
​Оксана Забужко: «Нема способу "оживити" національного класика, не читаючи його»
Зеленський завтра збирає нараду з Коболєвим та Вітренком
Зеленський завтра збирає нараду з Коболєвим та Вітренком
ГоловнаСуспільствоЖиття

​Росія зібралася залучити жителів ОРДЛО до голосування на виборах у Держдуму

МЗС України наголосило, що РФ свідомо йде на загострення конфлікту.

​Росія зібралася залучити жителів ОРДЛО до голосування на виборах у Держдуму
Фото: EPA/UPG

Росія має намір залучити до голосування на виборах до Держдуми восени 2021 року жителів окупованих районів Донбасу з російськими паспортами.

Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ з посиланням на Центральну виборчу комісію РФ.

Зазначається, що люди зможуть проголосувати на обраній ними виборчій дільниці після включення їх у список виборців на підставі відповідної заяви - технологія "Мобільний виборець". Такий досвід застосовували під час голосування за зміни до Конституції Росії у 2020 році. Тоді у Ростовській області було визначено 12 "спеціальних" ділянок, на яких могли проголосувати ті, хто не має реєстрації. З Донецька та Луганська було організовано підвезення людей на голосування.

Міністерство закордонних справ України засудило той факт, що Росія організувала участь жителів Донбасу та Криму в голосуванні про поправки у свою Конституцію.

Наразі речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі LB.ua зазначив, що Україна закликає своїх громадян на окупованих територіях не брати участі у цих виборах.

"Наміри забезпечити голосування мешканців тимчасово окупованих районів Донбасу на виборах до Держдуми РФ - чергова спроба порушити державний суверенітет та територіальну цілісність України. Участь мешканців окремих районів Донбасу у російських виборах та плебісцитах, як і видавання їм російських паспортів, є незаконними. Росія свідомо руйнує Мінські домовленості та йде на загострення російсько-українського конфлікту", - наголосив Ніколенко.

Він зазначив, що участь у російських виборах мешканців Донбасу, як і мешканців тимчасово окупованого Криму, поставить під сумнів їхню легітимність, а результати такого голосування не визнаватимуться ні Україною, ні міжнародним співтовариством.

"Закликаємо українських громадян на окупованих територіях не брати участі в цих виборах", - додав спікер МЗС.

Нагадаємо, у квітні 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям окупованих територій Донбасу.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомляв, що українська сторона має списки з іменами людей, які отримали паспорти РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також