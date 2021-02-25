Окупанти на Донбасі п'ять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

Протягом доби, 25 лютого, збройні формування Російської Федерації продовжили збройні провокації в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі і п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, неподалік населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь по українських позиціях з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Пісків - зі стрілецької зброї.

Поблизу Павлополя противник застосував проти наших захисників автоматичні станкові гранатомети, а біля Славного – станкові протитанкові гранатомети.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед військовослужбовців немає.

"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, 22 лютого повідомили про загибель трьох бійців 58-ї ОМПБр. Під час завершення робіт з розбирання конструкції бліндажу після пожежі, що виникла близько 4 години ранку 20 лютого в одному із підрозділів бригади, було виявлено тіла двох військовослужбовців. Третій військовослужбовець, який отримав 90% опіків тіла, був евакуйований до опікового центру, де від отриманих травм помер 22 лютого.

За фактом загибелі військових проводиться перевірка військовою службою правопорядку ЗС України.