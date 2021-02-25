Які проблеми державної медицини допоміг вирішити Фонд Ріната Ахметова за період пандемії

У період пандемії COVID-19 Фонд Ріната Ахметова передав до 505 лікарень в Україні допомогу у боротьбі з небезпечною недугою. Медичні установи отримали експрес-тести, діагностичну техніку та сучасні апарати ШВЛ за проєктом Фонду «Боротьба з СOVID-19 в Україні». Він був започаткований у лютому 2020 року за особистим рішенням Ріната Ахметова. Проєкт «Боротьба з COVID-19 в Україні» не має аналогів у країні. Це найбільша, системна та масштабна приватна ініціатива, спрямована на допомогу державним медичним установам у боротьбі з коронавірусом.

Фонд Ріната Ахметова рік тому надав допомогу евакуйованим, яких привезли до селища Нові Санжари. Фонд забезпечив їх «наборами турботи». Це були предмети першої необхідності: пледи, халати, засоби особистої гігієни. Для дітей у «набори турботи» додали розвиваючі ігри. Фонд також організував лінію психологічної допомоги для евакуйованих з Уханя та їхніх родичів.

Завдяки проєкту Фонду Ріната Ахметова «Боротьба з СOVID-19 в Україні» до регіонів надійшли 337 тисяч експрес-тестів, які допомагали у своєчасному виявленні захворювання. Державні лікарні, що змушені були працювати із застарілим обладнанням або не мали його взагалі, отримали від Фонду 200 000 одиниць засобів індивідуального захисту, понад 1000 одиниць медичного та лабораторного обладнання.

«Опорним лікарням, особливо регіональним, гостро бракувало сучасного обладнання, захисних костюмів і тест-систем, – розповіла член Наглядової ради Фонду Наталія Ємченко, - Рінат Ахметов першим прийшов на допомогу Україні. Він виділив понад 300 мільйонів гривень, які було направлено на вирішення ключових медичних потреб країни. Це найбільша, системна та наймасштабніша приватна ініціатива, спрямована на допомогу державним медзакладам у боротьбі з коронавірусом».

Фонд Ріната Ахметова активно співпрацював із МОЗ та МЗС, аби вчасно доставити в Україну апарати ШВЛ високої якості. Адже саме апаратів ШВЛ українська медицина потребувала найбільше.

«На кожен апарат претендували кілька десятків держав. Це була жорстка конкуренція. Але ми змогли закупити та передати до опорних державних лікарень по всій країні понад 200 апаратів ШВЛ», – згадує член Наглядової ради Фонду Наталія Ємченко.

Апарати ШВЛ, які придбав для українських медиків Фонд Ріната Ахметова, це реанімаційне обладнання високого класу. Такі апарати будуть актуальні навіть через багато років і необхідні для лікування тяжкохворих, порятунку життя людей у всій Україні.

Попри високу автоматизацію закуплених Фондом апаратів ШВЛ, перед введенням їх в експлуатацію представники виробника навчали медиків у державних лікарнях працювати на техніці світового рівня. Також Фонд Ріната Ахметова провів спільно з МОЗ та Асоціацією анестезіологів України дві онлайн-конференції з лікарями, які працюють з апаратами ШВЛ. Більш як 2000 медиків стали учасниками вебінарів, на яких провідні експерти розповіли про нюанси роботи з останніми моделями ШВЛ, а також про передовий досвід лікування COVID-19.

«Переведення на штучну вентиляцію легенів для важких пацієнтів зазвичай є останнім шансом на одужання, тому знання усіх тонкощів і особливостей респіраторної підтримки пацієнта дозволяють надавати максимально ефективну допомогу. Спасибі за цей семінар», – сказала одна зі слухачів, лікарка з Дніпра Ксенія Дубовик.

Коли стало відомо, що країна гостро потребує медичного кисню і систем його подачі, Фонд Ріната Ахметова знову першим прийшов на допомогу. У грудні 2020 року для 27 державних лікарень спільно з банком ПУМБ закуплено та передано 140 кисневих концентраторів. Це життєво необхідне обладнання для лікування хворих на коронавірус. Також за підтримки Фонду киснем забезпечено 633 ліжко-місця.

«Кисень допомагає швидкому одужанню, значно покращує якість лікування, зменшує кількість ускладнень. Тому ми безмежно вдячні», – сказав головний лікар Маріупольської міської лікарні № 9 Олександр Железняк.

Проєкт Фонду Ріната Ахметова «Боротьба з COVID-19 в Україні» реалізується відповідно до програми Фонду «Рінат Ахметов – Порятунок життів». В рамках цієї програми за особистим рішенням Ріната Ахметова також був реалізований проєкт «200 швидких для України», в ході якого державні медичні установи отримали спеціальні автомобілі, що не бояться бездоріжжя. Фонд Ріната Ахметова продовжує робити усе можливе для порятунку життів та збереження здоров’я українців.