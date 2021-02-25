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"Повернись живим" збирає кошти на оплату праці команди

Збір коштів на потреби армії відбувається окремо від залучення благодійних внесків на операційну діяльність фонду.

"Повернись живим" збирає кошти на оплату праці команди

Благодійний фонд «Повернись живим» запустив кампанію по залученню коштів на оплату заробітних плат співробітників на 2021 рік.

Наразі організація збирає 1,39 мільйонів гривень для того, щоб забезпечити функціонування військового, медійного та фінансового відділів.

Операційна директорка фонду Наталя Калмикова зазначає: «Збір коштів на потреби армії відбувається окремо від залучення благодійних внесків на операційну діяльність фонду».

За її словами, метою цієї кампанії є не тільки залучення кошти. «У такий спосіб ми також показуємо роботу фонду, структуру організації, розповідаємо про напрями діяльності та подальші плани та проєкти», – наголошує Наталя Калмикова.

Фонд працює з травня 2014 року та спеціалізується на постачанні високотехнологічного обладнання (тепловізійна та нічна оптика, БпЛА, мобільні комплекси спостереження), яке дає змогу завчасно бачити ворога та мінімізувати втрати. Проводить навчання снайперів, саперів, артилеристів. Організує курси для підвищення професійного рівня офіцерського складу ЗСУ.

Детальніше про кампанію можете дізнатись за посиланням:

https://biggggidea.com/project/blagodijnij-fond-povernis-zhivim/

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