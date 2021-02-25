Німецька Wintershall Dea зупинила фінансування "Північного потоку-2"
Німецька Wintershall Dea зупинила фінансування "Північного потоку-2"
Постачальники газу назвали березневу ціну для споживачів (оновлено)
Постачальники газу назвали березневу ціну для споживачів (оновлено)
З 26 лютого Івано-Франківська область переходить у "червону" зону
З 26 лютого Івано-Франківська область переходить у "червону" зону
СБУ затримала "українського експерта" російських пропагандистських телеканалів Дудкіна
СБУ затримала "українського експерта" російських пропагандистських телеканалів Дудкіна
В Україні зробили перше щеплення від коронавірусу
В Україні зробили перше щеплення від коронавірусу
Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
Польська комісія офіційно заявила, що літак Качинського був знищений вибухівкою
Польська комісія офіційно заявила, що літак Качинського був знищений вибухівкою
Під Офісом президента відбувся кількатисячний мітинг на підтримку Стерненка (оновлено)
Під Офісом президента відбувся кількатисячний мітинг на підтримку Стерненка (оновлено)
Бойовик напав з ножем на українського військового на позиціях опорного пункту ЗСУ
Бойовик напав з ножем на українського військового на позиціях опорного пункту ЗСУ
ГоловнаСуспільствоЖиття

По всьому Києву перевищено показник забрудненості повітря

Більшість районів позначені "червоним" - це означає, що повітря може викликати дискомфорт при диханні за тривалого впливу. 

По всьому Києву 25 лютого спостерігається підвищений рівень забруднення атмосферного повітря. 

Згідно з даними Saveecobot, найбільший індекс забруднення - 184 - спостерігався на вул. Академіка Вербицького, що на лівому березі столиці.

Фото: Saveecobot

Більшість районів столиці позначені "червоним". Цей рівень означає, що повітря може викликати дискомфорт при диханні за тривалого впливу, а також дискомфорт у людей із захворюваннями серця.

"Помаранчевий" може спричинити "дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей", - йдеться на сайті.

Згідно з даними сервісу IqAir, Київ сьогодні зайняв 10 місце по забрудненості серед мегаполісів різних країн. 

Фото: IqAir
Нагадаємо, що протягом цієї зими Київ потрапляв до рейтинг найбільш забруднених мегаполісів ледь не щомісяця. У грудні столиця України опинилася на 18 місці. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також