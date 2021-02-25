По всьому Києву перевищено показник забрудненості повітря

По всьому Києву 25 лютого спостерігається підвищений рівень забруднення атмосферного повітря.
Згідно з даними Saveecobot, найбільший індекс забруднення - 184 - спостерігався на вул. Академіка Вербицького, що на лівому березі столиці.
Більшість районів столиці позначені "червоним". Цей рівень означає, що повітря може викликати дискомфорт при диханні за тривалого впливу, а також дискомфорт у людей із захворюваннями серця.
"Помаранчевий" може спричинити "дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей", - йдеться на сайті.
Згідно з даними сервісу IqAir, Київ сьогодні зайняв 10 місце по забрудненості серед мегаполісів різних країн.