Колектив львівського телеканалу взбунтувався проти свого директора, причетного до запуску нового "каналу Медведчука"

Колектив львівського телеканалу НТА вимагає відсторонити гендиректора Романа Любицького від посади, оскільки напередодні стало відомо, що він продав інший свій телеканал "Перший Незалежний" працівникам медіахолдингу Тараса Козака.

Про це йдеться в заяві телеканалу.

"Колектив телеканалу NTA засуджує рішення директора ПП «НТА - Незалежне Телевізійне Агентство» Романа Любицького продати власний телеканал «Перший Незалежний» ТОВ "Медіахолдинг Новини", яке 18 лютого створили 100 працівників «каналів Медведчука». Ця інформація стала для нас повною несподіванкою. Вважаємо неприпустимою будь-яку співпрацю зі структурами, які діють для інтересів країни-агресорки Росії. Цю позицію ми неодноразово публічно озвучували та будемо робити це й надалі в ефірах наших проєктів", - йдеться у заяві.

"Водночас хочемо пояснити, що Роман Любицький - лише юридично дотичний до телеканалу NTA та не має жодного впливу на редакційну політику каналу. Він є директором ПП «НТА», яке володіє ліцензією на телевізійне мовлення. А увесь контент для телеканалу створює інша юридична особа", - наголосили співробітники NTA.

Колектив зазначив, що в жовтні 2019 року було створено ТОВ "НТА +", засновниками якого є Віталій Крутяков і Наталія Струк, а працівниками - творчий колектив телеканалу NTA.

"Саме цей продакшен здійснює виробництво телевізійного контенту, який розміщується на телеканалі NTA, у всеукраїнському ефірі телеканалу" еспресо "і в соцмережах. Вимагаємо від власників ПП" НТА - Незалежне телевізійне агентство "негайної реакції і відсторонення Романа Любицьке від займаної посади", - заявив колектив.

Як зазначає ZAXID.NET, офіційно телеканал НТА належить членам партії "Народний контроль" Андрію Мисику та Андрію Кісері, а його засновником є компанія, що належить Андрію Мисику та Дмитру Добродомову. Вважається, що НТА разом з медіахолдингом "Вголос", до якого входить однойменний сайт і радіостанція, перебувають під контролем бізнесмена і екснардепа від ВО "Свобода" Ігоря Кривецького. Активну співучасть у фінансуванні цих ЗМІ брав також інший відомий бізнесмен і депутат Львівської облради Григорій Козловський.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти Тараса Козака, який є соратником Віктора Медведчука, та записаних на нього телеканалів 112, NewsOne і ZIK. Після цього телеканали зникли з ефіру і продовжили роботу тільки на Youtube. 23 лютого стало відомо, що працівники цих телеканалів зареєстрували ТОВ "Медіахолдинг Новини" зі статутним капіталом 100 грн.

За даними соцопитування, майже половина українців підтримують закриття телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK.