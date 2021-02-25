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У Києві затримали автобус з охоронцями поруч з офісом ОПЗЖ

За попередньою інформацією, група осіб приїхала до будівельного майданчика, де відбувався мітинг проти незаконного будівництва, та почала стріляти у повітря.

У центрі столиці біля офісу партії ОПЗЖ правоохоронці затримали автобус з людьми, яких підозрюють у нападі на мітингувальників по вулиці Ямській.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Як зазначають правоохоронці, сьогодні близько 16-ї години до поліції Києва надійшло повідомлення про стрілянину у Голосіївському районі по вулиці Ямській. За попередньою інформацією, група осіб приїхала до будівельного майданчика, де відбувався мітинг проти незаконного будівництва, та почала стріляти у повітря. Після цього порушники втекли з місця події. Постраждалих в результаті інциденту немає.

“У ході проведення спеціальної поліцейської операції правоохоронці затримали два автомобілі, на яких втекли зловмисники з місця події. Одну із автівок поліцейські затримали на території столиці, а іншу за межами Києва затримали наряди поліції Київської області. Із особами, які в них знаходилися проводяться процесуальні дії та встановлюється їх причетність до вчинення вищезазначених подій”, - йдеться у повідомленні.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

Зі свого боку у пресслужбі ОПЗЖ уточнили, що один з автомобілів був затриманий поліцією на території поруч з офісом партії. У ньому знаходилися співробітники охоронної компанії “Шторм”. 

Втім у партії стверджують, що це інший автобус цієї ж марки, який до інциденту на Ямській не має відношення. Впартії вважають, що транспортний засіб був свідомо доданий в орієнтування, а обшук і затримання є “переслідуванням і спробою залякати членів і прихильників політсили”.

Нагадаємо, 10 лютого Національний корпус зіткнувся з бойовим крилом ОПЗЖ у центрі Києва.

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