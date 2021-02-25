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СБУ вивчає записи розмови Суркова та Медведчука

На запису співрозмовники, серед іншого, обговорюють поставки води до окупованого Криму та обмін полоненими.

СБУ вивчає записи розмови Суркова та Медведчука
Фото: pravda.com.ua

Служба безпеки України ретельно вивчає оприлюднені ЗМІ аудіозаписи розмови колишнього помічника президента РФ Владислава Суркова та співголови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука на предмет наявності в діях співрозмовників ознак кримінального правопорушення. Про це "Укрінформу" повідомили у пресслужбі СБУ.

"Дані записи ретельно вивчаються слідчим та оперативними підрозділами СБУ щодо наявності в діях співрозмовників ознак кримінального правопорушення", - повідомили в СБУ.

Фото: Цензор.net

Раніше Цензор.НЕТ оприлюднив запис, на якому, як стверджує видання, Сурков та Медведчук обговорювали постачання електроенергії в окупований Крим та обмін полоненими на Донбасі. Запис датований 2014 роком.

На запису співрозмовники, серед іншого, обговорюють поставки води до окупованого Криму та обмін полоненими.

Зокрема Медведчук і Сурков говорять про схему поставок електроенергії, в якій задіяні російська "Інтер РАО" і її структури на окупованому півострові.

Крім того, вони обговорюють обмін полоненими. Говориться про різночитання в кількості полонених. Сурков називає проросійських терористів на Донбасі "ці наші там підопічні" і обіцяє допомогти з обміном.

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