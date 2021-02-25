СБУ вивчає записи розмови Суркова та Медведчука

На запису співрозмовники, серед іншого, обговорюють поставки води до окупованого Криму та обмін полоненими.

Служба безпеки України ретельно вивчає оприлюднені ЗМІ аудіозаписи розмови колишнього помічника президента РФ Владислава Суркова та співголови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука на предмет наявності в діях співрозмовників ознак кримінального правопорушення. Про це "Укрінформу" повідомили у пресслужбі СБУ.

"Дані записи ретельно вивчаються слідчим та оперативними підрозділами СБУ щодо наявності в діях співрозмовників ознак кримінального правопорушення", - повідомили в СБУ.

Фото: Цензор.net

Раніше Цензор.НЕТ оприлюднив запис, на якому, як стверджує видання, Сурков та Медведчук обговорювали постачання електроенергії в окупований Крим та обмін полоненими на Донбасі. Запис датований 2014 роком.

На запису співрозмовники, серед іншого, обговорюють поставки води до окупованого Криму та обмін полоненими.

Зокрема Медведчук і Сурков говорять про схему поставок електроенергії, в якій задіяні російська "Інтер РАО" і її структури на окупованому півострові.

Крім того, вони обговорюють обмін полоненими. Говориться про різночитання в кількості полонених. Сурков називає проросійських терористів на Донбасі "ці наші там підопічні" і обіцяє допомогти з обміном.