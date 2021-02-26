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Зеленський привітав юдеїв зі святом Пурім

Пурим святкують 14 числа місяця адара за єврейським календарем. Ця дата припадає у різні роки на дні між 20 лютого і 25 березня.

Зеленський привітав юдеїв зі святом Пурім
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офіса президента

Президент України Володимир Зеленський привітав українських юдеїв із святомПурім. Відповідний допис він розмістив у Twitter.

“Вітаю всіх юдеїв із найрадіснішим святомПурім- 2021! Бажаю добробуту, злагоди та віри в диво! Хаг Пурим Самеах!” - написав Зеленський.

Пурим святкують 14 числа місяця адара за єврейським календарем. Ця дата припадає у різні роки на дні між 20 лютого і 25 березня.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський привітав лідера КНР Сі Цзіньпіна з китайським новим роком.

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