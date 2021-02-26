Зеленський привітав юдеїв зі святом Пурім

Пурим святкують 14 числа місяця адара за єврейським календарем. Ця дата припадає у різні роки на дні між 20 лютого і 25 березня.

Президент України Володимир Зеленський привітав українських юдеїв із святомПурім. Відповідний допис він розмістив у Twitter.

“Вітаю всіх юдеїв із найрадіснішим святомПурім- 2021! Бажаю добробуту, злагоди та віри в диво! Хаг Пурим Самеах!” - написав Зеленський.

Вітаю всіх юдеїв із найрадіснішим святом #purim2021! Бажаю добробуту, злагоди та віри в диво! Хаг Пурим Самеах! @netanyahu pic.twitter.com/dfG7llJpMC — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2021

Пурим святкують 14 числа місяця адара за єврейським календарем. Ця дата припадає у різні роки на дні між 20 лютого і 25 березня.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський привітав лідера КНР Сі Цзіньпіна з китайським новим роком.