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Зеленський подав до Ради законопроєкти про податкову амністію

Тексти цих законопроектів на сайті Верховної Ради наразі відсутні.

Зеленський подав до Ради законопроєкти про податкову амністію
Фото: facebook.com/president.gov.ua

У Верховній Раді зареєстрували пакет законопроектів президента Володимира Зеленського про податкову амністію.

Про це свідчить інформація на порталі парламенту.

Згідно з інформацією на сайті, президент у четвер зареєстрував законопроекти 5153 (поправки до Податкового кодексу), 5154 (зміни до Бюджетного кодексу), 5155 (поправки до валютного законодавства), а також законопроект 5156 - з поправками до Кримінального кодексу та інших законів.

Тексти цих законопроектів на сайті Верховної Ради наразі відсутні.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада підтримала в цілому ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт, створений задля підтримки платників податків бізнесу в умовах карантину.

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