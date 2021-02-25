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Кубраков: до відбудови доріг Донбасу долучаться Світовий банк та ЄІБ

У Донецькій області за підсумками двох років буде оновлено майже 310 км державних доріг, а в Луганській - понад 600 км.

Кубраков: до відбудови доріг Донбасу долучаться Світовий банк та ЄІБ

Світовий банк та Європейський інвестиційний банк допоможуть відновити дороги на сході України. Вже у 2021 році Укравтодор розпочне спільний проєкт зі Світовим банком та ЄІБ щодо відновлення доріг на Луганщині. В подальшому співпраця може бути розширена і на Донеччину. Про це 24 лютого на форумі «Україна 30. Інфраструктура» повідомив голова Укравтодору Олександр Кубраков

За його словами, до 2020 року ці дві східні області «були обділені» - у Луганській області у період з 2014 по 2019 рік загалом було відремонтовано трохи більше 30 км доріг. Тому на цих областях буде особливий фокус Укравтодору.

«У 2020-2021 роках Укравтодор вирівнює масштаб дорожніх робіт у цих двох областях з показниками інших регіонів: у Донецькій області за підсумками двох років буде оновлено майже 310 км державних доріг, а в Луганській - понад 600 км. Ключовим проєктом 2020 року став маршрут Сєвєродонецьк - Станиця Луганська: тут повністю відремонтовано 125 км дороги», - зазначив Кубраков.

За кошти міжнародних інституцій у 2021 році буде оновлено майже 180 км доріг Луганщини: Н-26 Чугуїв - Мілове (протяжністю 12 км); Р-66 КПП «Демино-Олександрівка» - Сватове - Лисичанськ - Луганськ (більше 121 км), Т-13-02 КПП «Танюшівка» - Старобільськ - Бахмут (42 км).

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