Електроенергія в лютому різко подорожчала на 21% через проблеми в енергетиці

Недовиробіток електроенергії на АЕС і відсутність складських запасів вугілля на ТЕС в необхідних обсягах привели до різкого подорожчання електроенергії в лютому. Відповідні данні опублікувало держпідприємство "Оператор ринку".

Так, середньозважена ціна електроенергетики на ринку "на добу вперед" в об'єднаній енергосистемі України за 20 днів лютого зросла на 21,22%, у порівнянні з тим же періодом січня, до 1 659,96 грн/МВт-год. (без НДС). На внутрішньодобовому ринку середньозважена ціна піднялася на 29,09%, до 1 810,49 грн/МВт-год.

Різке зростання ціни на внутрішньодобовому ринку призвела до скорочення покупки промпідприємствами і трейдерами на 12,63%, у порівнянні з періодом 1-20 січня, до 314 403,4 МВт-год.

Нагадаємо, складські запаси вугілля на українських ТЕС на 43% нижче критичного мінімуму, за даними Міненерго. Частина енергоблоків ТЕС змушені використовувати більш дорогий вид палива - природний газ - через відсутність вугілля. З цієї ж причини 5 енергоблоків ТЕС зупинені, що призводить до зниження вироблення електроенергії в цілому по енергосистемі. Раніше глава комітету Верховної Ради з енергетики і ЖКГ Андрій Герус заявив, що атомна енергетика є головним стабілізатором для об'єднаної енергосистеми країни в період зимових холодів. За його оцінками, для стабільної роботи української енергосистеми в осінньо-зимовий період має бути працювати 12 атомних блоків. Зараз в роботі знаходяться 11 енергоблоків АЕС.