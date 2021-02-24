Частину "нафтопроводу Медведчука" передали на зберігання "Уктранснафті"

Силові структури провели операцію з передачі на зберігання державі в особі "Укртранснафти" частини нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок", арештованого у межах накладених на нардепа Віктора Медведчука і пов'язаних з ним осіб і компаній санкцій.

Операцію проведено сьогодні вдень силами СБУ та НАБУ в кількох областях України, повідомили джерела LB.ua.

Наразі частина нафтопродуктопровід уже передана на зберігання АТ "Укртранснафта".

Нагадаємо, що у 2018 році ділянки нафтотрубопроводів "Самара - Західний напрямок" і "Грозний - Армавір - Трудова", що проходять територією України, були вивидені з державної власності та передані в комерційне користування структурам, афільованим з Віктором Медведчуком.

19 лютого РНБО ухвалило рішення про санкції щодо Медведчука і його дружини Оксани Марченко, а також інших пов'язаних з ним осіб.

Після зберігання арештованого майна АО "Укртранснафта" АРМА зможе виставити його на конкурс з продажу або передачі в управління. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях".

Учора НАК "Нафтогаз" погодився передати на тимчасове відповідальне зберігання арештоване майно ТОВ "Прикарпатзахідтранс" до "Укртранснафти". При цьому "Укртранснафта" не має права користуватися арештованим майном.

23 лютого Вищий антикорупційний суд на підставі доказів, зібраних спільно СБУ, НАБУ, САП та ОГП, наклав арешт на частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", незаконне вибуття якого з державної власності правоохоронці розслідують у межах спільної слідчої групи.