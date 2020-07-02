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В России объявили официальные итоги референдума по поправкам в Конституцию

Ненецкий автономный округ - единственный, где жители в большинстве проголосовали против. 

В России объявили официальные итоги референдума по поправкам в Конституцию
Фото: EPA/UPG

В России за поправки в Конституцию, которые обнуляют президентские сроки президента РФ Владимира Путина, проголосовали 77,9% участников референдума. Против отдали голоса 21,2%, пишет РБК со ссылкой на данные ЦИК. Обработаны все 100% бюллетеней. 

Единственным округом, население котрого в своем большинстве проголосовало против, стал Ненецкий автономный округ. Свыше 55% его жителей не поддержали изменения в Конституцию.

При этом Россия проводила голосование и на территории оккупированного Крыма. Так называем власти заявили, что Крымский полуостров стал одним из регионов с самой большой поддержкой правок - свыше 90%. В Чечне за них проголосовали 97%, в Туве - 96%.

Явка по России составила 67,9%, в Крыму - 81%.

Напомним, что Европейский Союз не признает проведение Россией на территории Крыма референдума о внесении поправок в российскую Конституцию. 25 июня в России стартовал референдум относительно новых поправок в Конституцию, позволяющих Владимиру Путину обнулить свои президентские сроки и участвовать в следующих выборах главы государства в 2024 году. Референдум длился до 1 июля. 

Среди ключевых изменений: подчинение главе Кремля высшей исполнительной власти, местного самоуправления, Конституционного суда и всех без исключения силовых органов. Также в представленном на голосование проекте Основного закона РФ закрепляются понятия бога, единственно возможного социального союза между мужчиной и женщиной и фактически преследование за отказ от Государственной трактовки событий Второй мировой войны. 

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