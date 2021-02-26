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ЄСПЛ прийняв скаргу від батька загиблого на Донбасі бійця

Анатолій Корнієнко вимагає визнати, що його син загинув через агресію Росії щодо України.

ЄСПЛ прийняв скаргу від батька загиблого на Донбасі бійця
Анатолій Корнієнко
Фото: Радіо Свобода

Батько 22-річного загиблого українського військового з Дніпропетровщини Євгена Корнієнка Анатолій Корнієнко подав скаргу до Європейського суду з прав людини.

Інформацію про те, що скарга прийнята до розгляду, підтвердили в правозахисній групі "Січ", яка допомагає чоловікові, передає Радіо Свобода.

Як розповіла юристка організації Марина Кіптіла, Анатолій Корнієнко вже довів в українському суді, що загибель його сина сталася внаслідок агресії Російської Федерації. На це знадобилося три роки.

За словами юристки, у своїй скарзі батько вимагає визнання в ЄСПЛ порушення Росією 2-ої та 13-ої статей Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

У зоні бойових дій на Донбасі 22-річний Євген Корнієнко прослужив кілька місяців. Загинув 12 серпня 2014-го під час бою під Вуглегірськом.

Після смерті сина його батько Анатолій Корнієнко пішов на фронт добровольцем і п’ять років прослужив у Збройних силах України, пройшов "гарячі" точки Донбасу, має нагороди.

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