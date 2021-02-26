ЄСПЛ прийняв скаргу від батька загиблого на Донбасі бійця

Анатолій Корнієнко вимагає визнати, що його син загинув через агресію Росії щодо України.

Батько 22-річного загиблого українського військового з Дніпропетровщини Євгена Корнієнка Анатолій Корнієнко подав скаргу до Європейського суду з прав людини.

Інформацію про те, що скарга прийнята до розгляду, підтвердили в правозахисній групі "Січ", яка допомагає чоловікові, передає Радіо Свобода.

Як розповіла юристка організації Марина Кіптіла, Анатолій Корнієнко вже довів в українському суді, що загибель його сина сталася внаслідок агресії Російської Федерації. На це знадобилося три роки.

За словами юристки, у своїй скарзі батько вимагає визнання в ЄСПЛ порушення Росією 2-ої та 13-ої статей Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

У зоні бойових дій на Донбасі 22-річний Євген Корнієнко прослужив кілька місяців. Загинув 12 серпня 2014-го під час бою під Вуглегірськом.

Після смерті сина його батько Анатолій Корнієнко пішов на фронт добровольцем і п’ять років прослужив у Збройних силах України, пройшов "гарячі" точки Донбасу, має нагороди.