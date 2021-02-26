Україна та Ізраїль домовилися про спецрейс для повернення українців додому, - МЗС

Україна та Ізраїль домовилися про спеціальний рейс для повернення українців додому.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Україна та Ізраїль домовилися про спеціальний комерційний рейс Київ - Тель-Авів - Київ на початку березня для повернення українців додому. Посольство України в Ізраїлі додатково повідомить про точну дату та умови придбання квитка", - написав Ніколенко у твіттері.

Він нагадав, що кордони Ізраїлю для регулярних рейсів наразі залишаються закритими.

Україна та Ізраїль домовилися про спеціальний комерційний рейс Київ-Тель Авів-Київ на початку березня для повернення українців додому. @UKRinIsrael додатково повідомить про точну дату та умови придбання квитка. Кордони Ізраїлю для регулярних рейсів наразі залишаються закритими. pic.twitter.com/7nC40LihW2 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 26, 2021

Згідно з останнім рішенням уряду Ізраїлю до 6 березня обмежено роботу всіх пунктів пропуску через державний кордон. Аеропорт Бен Гуріон наразі приймає лише спеціальні евакуаційні рейси.