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Україна та Ізраїль домовилися про спецрейс для повернення українців додому, - МЗС

Рейс Київ - Тель-Авів - Київ заплановано на початок березня.

Україна та Ізраїль домовилися про спеціальний рейс для повернення українців додому.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Україна та Ізраїль домовилися про спеціальний комерційний рейс Київ - Тель-Авів - Київ на початку березня для повернення українців додому. Посольство України в Ізраїлі додатково повідомить про точну дату та умови придбання квитка", - написав Ніколенко у твіттері.

Він нагадав, що кордони Ізраїлю для регулярних рейсів наразі залишаються закритими.

Згідно з останнім рішенням уряду Ізраїлю до 6 березня обмежено роботу всіх пунктів пропуску через державний кордон. Аеропорт Бен Гуріон наразі приймає лише спеціальні евакуаційні рейси.

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