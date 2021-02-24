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СБУ затримала "українського експерта" російських пропагандистських телеканалів Дудкіна

Наразі тривають психологічні та фоноскопічні експертизи, щоб отримати додаткові докази щодо умисності його дій.

СБУ затримала "українського експерта" російських пропагандистських телеканалів Дудкіна
Юрій Дудкін
Фото: Скріншот відео

Служба безпеки України повідомила про підозру військово-політичному "експерту", який виступав на російських пропагандистських телеканалах і висловлювався проти України.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Підозру повідомлено за двома статтями Кримінального кодексу - ст.111 (державна зрада) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Наразі "експерта" затримано в порядку ст. 208 КПК України.

"У межах досудового розслідування слідчі СБУ встановили, що за завданням кураторів киянин створив мережу, до якої входили кілька вебресурсів (групи в соціальних мережах, youtube-канали) та окремі блогери, які фінансувалися з РФ. На цих ресурсах пропагандист поширював замовний контент, у тому числі від своїх координаторів з російського «Первого канала» та агенції «News Front»", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Дудкін особисто брав участь у прямих ефірах політичних ток-шоу на заборонених російських телеканалах у якості "експерта з України".

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

"Там він не тільки сприяв розпалюванню міжнаціональної ворожнечі, а й систематично отримував за це грошову винагороду від замовників. За даними слідства, в інформаційній сфері «експерт» вчиняв дії на шкоду територіальній цілісності, обороноздатності держави та брав участь у проведенні підривної діяльності проти України з боку РФ. Результати проведених експертних досліджень підтверджують ознаки такої підривної діяльності на шкоду державній безпеці. Психологічні та фоноскопічні експертизи тривають, щоб отримати додаткові докази щодо умисності таких дій з боку підозрюваного", - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, з початку військової агресії РФ проти України, на російському телебаченні виходять десятки політичних ток-шоу. Майже всі вони транслюють думку одних і тих самих "експертів", які курсують з однієї передачі в іншу. Серед них особливо виділяються "відомі політологи з України", яких мало хто знає на батьківщині. Вони начебто транслюють думку з України та від українців. При цьому під час прямих ефірах їм затикають роти, насміхаються над ними і навіть б'ють.

Російські телеканали в Україні заборонені.

15 лютого голова Тристоронньої контактної групи по Донбасу Леонід Кравчук брав участь у ток-шоу на пропагандистському російському каналі. Потім в ефір підключили ватажка терористичний організації ДНР Пушиліна, і Кравчук кілька хвилин поговорив з ним.

Після ефіру Кравчук сказав, що "заяви Пушиліна показали, що з Росією практично неможливо домовитися про врегулювання ситуації на Донбасі".

У МЗС України зазначили, що історичний статус Кравчука дозволяє йому робити більше, ніж іншим чиновникам, в тому числі з'являтися в різних ефірах.

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