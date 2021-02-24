Служба безпеки України повідомила про підозру військово-політичному "експерту", який виступав на російських пропагандистських телеканалах і висловлювався проти України.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Підозру повідомлено за двома статтями Кримінального кодексу - ст.111 (державна зрада) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Наразі "експерта" затримано в порядку ст. 208 КПК України.

"У межах досудового розслідування слідчі СБУ встановили, що за завданням кураторів киянин створив мережу, до якої входили кілька вебресурсів (групи в соціальних мережах, youtube-канали) та окремі блогери, які фінансувалися з РФ. На цих ресурсах пропагандист поширював замовний контент, у тому числі від своїх координаторів з російського «Первого канала» та агенції «News Front»", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Дудкін особисто брав участь у прямих ефірах політичних ток-шоу на заборонених російських телеканалах у якості "експерта з України".

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

"Там він не тільки сприяв розпалюванню міжнаціональної ворожнечі, а й систематично отримував за це грошову винагороду від замовників. За даними слідства, в інформаційній сфері «експерт» вчиняв дії на шкоду територіальній цілісності, обороноздатності держави та брав участь у проведенні підривної діяльності проти України з боку РФ. Результати проведених експертних досліджень підтверджують ознаки такої підривної діяльності на шкоду державній безпеці. Психологічні та фоноскопічні експертизи тривають, щоб отримати додаткові докази щодо умисності таких дій з боку підозрюваного", - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, з початку військової агресії РФ проти України, на російському телебаченні виходять десятки політичних ток-шоу. Майже всі вони транслюють думку одних і тих самих "експертів", які курсують з однієї передачі в іншу. Серед них особливо виділяються "відомі політологи з України", яких мало хто знає на батьківщині. Вони начебто транслюють думку з України та від українців. При цьому під час прямих ефірах їм затикають роти, насміхаються над ними і навіть б'ють.

Російські телеканали в Україні заборонені.

15 лютого голова Тристоронньої контактної групи по Донбасу Леонід Кравчук брав участь у ток-шоу на пропагандистському російському каналі. Потім в ефір підключили ватажка терористичний організації ДНР Пушиліна, і Кравчук кілька хвилин поговорив з ним.

Після ефіру Кравчук сказав, що "заяви Пушиліна показали, що з Росією практично неможливо домовитися про врегулювання ситуації на Донбасі".

У МЗС України зазначили, що історичний статус Кравчука дозволяє йому робити більше, ніж іншим чиновникам, в тому числі з'являтися в різних ефірах.