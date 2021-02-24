СБУ повідомила про підозру голові окупаційної адміністрації Шахтарська

Колишній депутат міської ради почав працювати на бойовиків в 2015 році.

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру в сепаратизмі (ч.2 ст.110 Кримінального кодексу) колишньому депутату Шахтарської міської ради Олександру Шатову, який зараз очолює окупаційну адміністрацію міста.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році 40-річний депутат почав співпрацювати з незаконними збройними формуваннями Росії, які окупували Шахтарськ.

У 2019 році ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін доручив Шатову керувати містом.

"Підозрюваний видає та виконує накази і розпорядження, зокрема, у сфері оборони і перереєстрації підприємств, промислові потужності яких залишились на тимчасово окупованій території, та стягнення коштів у вигляді так званих «податків» на користь окупаційної адміністрації. Активно поширює ідеї відокремлення Донецької області від України та самостійності «ДНР»", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Шахтарськ до окупації був 50-тисячним районним центром Донецької області. Місто знаходиться трохи східніше Донецька.

Шатов був депутатом міської ради Шахтарська з 2010 року.