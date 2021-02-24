Вирок Стерненкові виніс суддя з Донецька, який встановив біля воріт свого особняка бюсти Леніна і Сталіна, - Казанський
Вирок Стерненкові виніс суддя з Донецька, який встановив біля воріт свого особняка бюсти Леніна і Сталіна, - Казанський
Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме
Повноваження для Вітренка. Спроба третя
Повноваження для Вітренка. Спроба третя
"Нафтогаз" погодив передачу арештованої ділянки нафтопроводу Медведчука до ”Укртранснафти”
"Нафтогаз" погодив передачу арештованої ділянки нафтопроводу Медведчука до ”Укртранснафти”
В Україні зробили перше щеплення від коронавірусу
В Україні зробили перше щеплення від коронавірусу
Під Офісом президента відбувся кількатисячний мітинг на підтримку Стерненка (оновлено)
Під Офісом президента відбувся кількатисячний мітинг на підтримку Стерненка (оновлено)
Одеський суд визнав винним Стерненка в справі про викрадення людини
Одеський суд визнав винним Стерненка в справі про викрадення людини
У Харкові на вулиці застрелили чоловіка. Нападника затримано (оновлено)
У Харкові на вулиці застрелили чоловіка. Нападника затримано (оновлено)
З 26 лютого Івано-Франківська область переходить у "червону" зону
З 26 лютого Івано-Франківська область переходить у "червону" зону
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ повідомила про підозру голові окупаційної адміністрації Шахтарська

Колишній депутат міської ради почав працювати на бойовиків в 2015 році.

СБУ повідомила про підозру голові окупаційної адміністрації Шахтарська
Фото: shahtersk.org

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру в сепаратизмі (ч.2 ст.110 Кримінального кодексу) колишньому депутату Шахтарської міської ради Олександру Шатову, який зараз очолює окупаційну адміністрацію міста.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році 40-річний депутат почав співпрацювати з незаконними збройними формуваннями Росії, які окупували Шахтарськ.

У 2019 році ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін доручив Шатову керувати містом.

"Підозрюваний видає та виконує накази і розпорядження, зокрема, у сфері оборони і перереєстрації підприємств, промислові потужності яких залишились на тимчасово окупованій території, та стягнення коштів у вигляді так званих «податків» на користь окупаційної адміністрації. Активно поширює ідеї відокремлення Донецької області від України та самостійності «ДНР»", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Шахтарськ до окупації був 50-тисячним районним центром Донецької області. Місто знаходиться трохи східніше Донецька.

Шатов був депутатом міської ради Шахтарська з 2010 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також