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СБУ вивісила біля посольства Росії в Києві білборд "Крим - це Україна"

"Просто фото, просто констатація факту".

Служба безпеки України вивісила перед  будівлею посольства Російської Федерації на Повітрофлотському проспекті в Києві білборд з написом "Крим - це Україна".

Фото опублікувала пресслужба СБУ.

"Просто фото, просто посольство РФ в Києві, просто констатація факту: Крим - це Україна", - йдеться у повідомленні.

На банері також зображена емблема СБУ.

Фото: Пресслужба СБУ

Нагадаємо, минулого року до Дня Росії СБУ розмістила біля дипломатичних установ РФ у Києві, Одесі та Львові білборди з гербом контррозвідки. А в Харкові на поряд з російським генконсульством зобразили патріотичний мурал.

Росія анексувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Україна та більшість країн світу не визнають приєднання півострова до РФ.

Згідно з чинними законами України, в'їзд будь-яких людей до Криму та вихід дозволений лише через дорожні та залізничні пункти пропуску в'їзду та виїзду, які розташовані на адмінкордоні між Кримом та територією України, підконтрольною Києву. Особам, які пересікають кордон, порушуючи українське законодавство, забороняють в'їзд в Україну.

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