Російська сторона знову відмовила у відкритті КПВВ "Золоте" та "Щастя" зі свого боку.

З ініціативи глави української делегації у Тристоронній контактній групі по Донбасу Леоніда Кравчука, починаючи з 24 лютого, Україна надала автобуси-човники для перевезення громадян через лінію розмежування на КПВВ "Золоте" та "Щастя".

Про це повідомила пресслужба української делегації у ТКГ.

"Тиждень ми чекали відповідної реакції російської сторони. Сьогодні з 07.40 білий автобус чекає у «Щасті». Жовтий - у «Золотому»", - сказано в повідомленні.

Фото: @UkrdelegationTCG

Фото: @UkrdelegationTCG

Зазначається, що російська сторона знову відмовила у відкритті КПВВ зі свого боку.

"Представники російської делегації ніяк не можуть розрізнити різницю між справами та словами. На словах вони постійно жаліються на важку долю українських громадян (яких тримають у заручниках на окупованих територіях). Коли доходить до справи, можливість нашим громадянам виїхати з тимчасово окупованих територій та отримати адміністративні послуги, пенсії та соціальні виплати, блокується з 10 листопада", - зазначають в українській делегації ТКГ.

Там очікують відповідної оцінки такому "рішенню" Росії з боку держав-партнерів та міжнародних гуманітарних організацій.

Нагадаємо, ще в листопаді Контактна група по Донбасу узгодила технічні деталі щодо розблокування КПВВ "Золоте" та "Щастя".