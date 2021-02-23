Російські найманці сім разів порушили режим припинення вогню, загинув український військовий

Ще одного бійця поранено.

Протягом вівторка, 23 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку підтримуваних РФ збройних формувань.

Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення, інформує пресцентр ООС.

"Неподалік населеного пункту Зайцеве російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Унаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один воїн – отримав осколкові поранення. Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого, а пораненому бійцю бажає скорішого одужання", - сказано у повідомленні.

Поблизу Красногорівки противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів, а біля Пісків - з великокаліберних кулеметів.

В районі населених пунктів Луганське та Авдіївка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік українських позицій зі станкових протитанкових гранатометів, а неподалік Гнутового - з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Шумів окупанти вели прицільний вогонь з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

"На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - повідомляють у штабі.

Раніше стало відомо, що сьогодні вранці біля Зайцевого загинув уродженець Одеси сержант Дмитро Сардак.