Кислиця на засіданні Генасамблеї ООН наголосив на тривалому блокуванні роботи ТКГ з боку Росії

"Додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року знаходяться під загрозою зриву через тривалі провокації з боку збройних формувань Росії, зокрема з застосуванням зброї, забороненої Мінськими домовленностями".

Робота Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу продовжує блокуватися під різними приводами, а російська сторона відмовляється навіть допрацювати рішення, що були узгоджені на експертному рівні.

Про це на засіданні Генеральної асамблеї Організації об'єднаних націй повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року знаходяться під загрозою зриву через тривалі провокації з боку збройних формувань Росії, зокрема з застосуванням зброї, забороненої Мінськими домовленностями. Насправді, що ж ми можемо очікувати від держави, заступник голови нижньої палати парламенту якої Петро Толстой заявив минулого місяця на сесії ПАРЄ в Страсбурзі, що, цитую, "Україна і Грузія назавжди втратили свої териорії?" - зазначив дипломат.

Кислиця також нагадав, що у січні 2021 року Росія влаштувала в окупованому нею Донецьку так званий форум "Руський Донбас", щоб пропагувати інтеграцію української територію в РФ.

"Поки 400-кілометровий відрізок державного кордону у зоні конфлікту залишатиметься відкритим для вільного потоку російського озброєння та особового складу, ситуація буде лишатися напруженою та нестабільною. Суверенний контроль України над державним кордоном має бути відновлено, і миротворці ООН, як один із варіантів, можуть зіграти важливу роль в його моніторингу", - зазначив пресдтавник України при ООН.

Нагадаємо, що у інтерв'ю LB.ua Сергій Кислиця пояснював, що на тимчасово окупованому Донбасі може з’явитися міжнародна адміністрація ООН з підтримання миру лише після укладання між Україною та Росією мирного договору.