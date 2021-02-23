Кислиця: "Генасамблея ООН не визнає російську мантру про закрите питання Криму"

Він наголосив, що за 75 років ідеологія Кремля не змінилася.

З 2014 року Генеральна асамблея ООН ухвалила вже дев'ять резолюцій, які підтверджують територіальну цілісність України та засуджують тимчасову окупацію з боку Росії.

Про це на засіданні Генасамблеї повідомив представник України в ООН Сергій Кислиця.

"Асамблея не визнала і не визнає російську мантру, що питання Криму закрите. Воно буде закритий тоді, коли підуть російські війська, як вони пішли одного лютневого ранку з Афганістану", - зазначив він.

Кислиця у своїй промові процитував американського дипломата Джорджа Кеннона:

"В серцевині невротичного світогляду Кремля - інстинктивна відсутність безпеки, вони завжди боялися вторгнення з-за кордону, вони навчилися прагнути боротьби тільки за рахунок терплячої і смертоносної боротьби за повне знищення держави, що їм протистоїть, без компромісів", - процитував Кеннона представник України в ООН.

Він додав, що ці слова актуальні й досі, адже Москва і досі є серцевиною такої ідеології. Представник України наголосив, що 75 років ідеологія Кремля не змінилася. Кислиця нагадав,що 20 лютого 2014 року Росія почала своє вторгнення у Крим. Протягом кількох тижнів вона розпочала інтервенцію на Донбас. За останніми данними, внаслідок цього загинуло близько 13 000 людей, з них 3000 - цивільних.

Український дипломат додав, що 20 лютого визнано початком російської агресії, і цю дату визнало і Міноборони Росії, адже вони започаткували медаль "За повернення Криму".

"Як бачите, чітко визначена дата початку військової спецоперації - 20 лютого 2014 року, задовго до так званого березневого референдуму на півострові. Я вважаю, ми повинні попросити Міноборони Росії нагородити цією медаллю російських дипломатів, щоб кожного разу, повторюючи свої мантру про фальшивий референдум у Криму, вони згадували лютневий день початку російської окупації, підтверджений російською владою", - зазначив він.

Нагадаємо, що засідання Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй щодо ситуації на окупованих Росією територіях було скликане за ініціативою України. Українська сторона порушуватиме там питання щодо організованого незаконно РФ форуму "Русский Донбасс".