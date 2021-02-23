Дружину наркобарона Ель Чапо затримали у США за підозрою в наркоторгівлі

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Дружину мексиканського наркобарона Хоакіна "Ель Чапо" Гусмана затримали в аеропорту Вашингтона за підозрою в причетності до міжнародної торгівлі наркотиками. Справою займається Федеральне бюро розслідувань.

Про це йдеться на сайті американського Мін'юсту.

31-річна Емму Коронель Айспуро, яка має подвійне громадянство США та Мексики, вважають причетною до керівництва мережею з розповсюдження кокаїну, метамфетаміну, героїну та марихуани. Крім того, жінку підозрюють в причетності до втечі Гусмана з мексиканської тюрми у липні 2015 року.

Після того, як Гусмана повторно заарештували в січні 2016 року, його дружина почала готувати нову втечу. Цим планам завадила екстрадиція наркобарона в січні 2017 року.

У липні 2019 року Ель Чапо отримав довічне ув'язнення за рішенням суду в Нью-Йорку.

Гуcман, який очолював мексиканський картель "Сіналоа", був засуджений за торгівлю в великих розмірах кокаїном, героїном і марихуаною.

Ель Чапо, який вважається одним з найвідоміших злочинців сучасності, прославився в 1980-х роках, коли йому вдалося прорити тунель на кордоні США і Мексики, що дозволило йому перевозити великі партії наркотиків швидше, ніж його конкурентам. Він консолідував владу в своїх руках в 1990-х роках в результаті кровопролитних конфліктів з суперниками.

Детальніше про Ель Чапо читайте в статті LB.ua "Коротун у пошуках слави".