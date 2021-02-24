ПЦУ зробила заяву щодо вакцинації: "не суперечить ані Божим заповідям, ані засадам християнської віри"

Православна церква України підтримує добровільну та усвідомлену вакцинацію і закликає вірян пам’ятати, що питання вакцинації не є виключно особистим.

Про це йдеться у заяві ПЦУ, оприлюдненій 24 лютого.

У ній зазначається, що свою позицію щодо щеплень церква озвучила ще до початку пандемії, чітко наголосивши на тому, що у ПЦУ немає жодних заперечень щодо вакцинації в цілому як медичної процедури: вона не суперечить ані Божим заповідям, ані засадам християнської віри.

Водночас, церква не буде примушувати будь-кого до вакцинації. Процедура вакцинації мусить бути добровільною та усвідомленою.

"Кожна людина вільна прийняти власне зважене та відповідальне рішення, яке буде спиратися на фахові висновки та рекомендації лікарів, медиків, спеціалістів, буде враховувати стан здоров‘я та інші важливі фактори. Ця позиція відповідає загальному вченню Церкви щодо лікування - закликаючи вірних дбати про здоров’я, Церква спонукає всіх дослухатися до лікарів, використовувати добрі засоби лікування, однак не може ані визначати, яке саме це має бути лікування у конкретному випадку чи якими саме засобами", - сказано в повідомленні.

У ПЦУ наголошують, що церква як інституція, священнослужителі, релігійні діячі не можуть і не повинні брати на себе відповідальність щодо сертифікації, якості, ефективності, умов транспортування і зберігання доз вакцини, правильності та доцільності для конкретної особи проведення процедури щеплення. Адже це - зона відповідальності системи охорони здоров’я та держави.

"Тому свідомо ставлячись до збереження власного здоров’я та здоров’я оточуючих, розуміючи, що людське життя є дар Божий та має велику цінність, кожен має підійти до цього питання відповідально, ретельно зваживши всі «за» і «проти», в той же час пам’ятаючи, що питання вакцинації не є виключно особистим – воно напряму стосується здоров’я всього народу і життя наших ближніх", - додають у ПЦУ.

Нагадаємо, вчора в Україну доставили 500 тис. доз вакцини від коронавірусу CoviShield розробки англо-шведської компанії AstraZeneca. Її виготовлено в Індії.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко запевнив у безпечності цієї вакцини і готовий довести це на особистому прикладі.

Вакцинація стартує сьогодні в Києві та сусідніх регіонах.