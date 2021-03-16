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​Окупаційна влада Криму скасувала заборону на масові заходи через річницю захоплення півострова

Виняток зробили для заходів мотоклубу "Нічні вовки", а також оглядів юнармійських загонів і кадетських класів.

​Окупаційна влада Криму скасувала заборону на масові заходи через річницю захоплення півострова
Фото: ukr-online.com

Окупаційна влада Криму вирішила тимчасово скасувати запроваджену через коронавірус заборону на масові збори у зв'язку зі святкуванням річниці окупації українського півострова Росією.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відповідні поправки в указ про режим підвищеної готовності вніс так званий "глава" регіону Сергій Аксьонов.

Серед дозволених - заходи, організовані мотоклубом "Нічні вовки", а також огляд юнармійських загонів і кадетських класів. Крім того, власні заходи також можуть проводити органи місцевого самоврядування.

"Дія абзацу першого цього підпункту не поширюється на проведення заходів, присвячених Дню загальнокримського референдуму 2014 року і Дню возз'єднання Криму з Росією, [організованих] всеросійським мотоклубом «Нічні вовки»18 березня 2021 року в Сімферополі на площі Леніна, а також заходів, що організовуються органами місцевого самоврядування муніципальних утворень у Республіці Крим, святкових мото-, автопробігів", - йдеться в повідомленні на сайті окупаційної влади.

Як повідомлялося, з 17 березня 2020 року у Криму через ковід були заборонені всі публічні, ділові, спортивні, культурні та розважальні заходи, крім змагань професійних спортсменів і деяких інших, з обмеженим числом учасників.

Нагадаємо, Росія окупувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Україна та більшість країн світу не визнають "приєднання" півострова до РФ.

Згідно з чинними законами України, в'їзд будь-яких людей до Криму та виїзд дозволено лише через дорожні та залізничні пункти пропуску, розташовані на адмінкордоні між Кримом і територією України, підконтрольною Києву. Особам, які перетинають кордон, порушуючи українське законодавство, забороняють в'їзд в Україну.

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