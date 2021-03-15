Киянина побили в супермаркеті за прохання надіти маску

Дніпровська окружна прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом побиття чоловіка у одному зі столичних супермаркетів.

Як повідомила прессекретарка прокуратури Києва Надія Максимець, чоловік отримав легкі тілесні пошкодження через прохання надіти маску.

"13 березня через зауваження про відсутність маски між відвідувачами стався конфлікт, внаслідок якого одна людина постраждала. За втручання Дніпровської окружної прокуратури міста Києва за цим фактом 15 березня розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України", - написала Максимець у фейсбуці.

Розслідуванням буде займатися Дніпровське управління поліції.

Дружина постраждалого повідомила у фейсбуці, що бійка сталася у супермаркеті "Сільпо" на проспекті Тичини, 1в (торговий центр SilverBreeze) після того, як її чоловік начебто попросив відвідувачку магазину надягнути маску. За жінку заступився чоловік, з якою вона була, і конфлікт переріс у побиття.

Нагадаємо, що згідно з постановою Кабінету міністрів №1236 від 9 грудня 2020 року в Україні забороняється перебувати в громадських будинках і спорудах без вдягнутих респіраторів або масок, що закривають ніс та рот.