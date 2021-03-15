У ніч на понеділок у Деснянському районі Києва у ДТП за участю п'яного водія загинули двоє людей.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, аварія сталася на перехресті проспекту Шухевича та бульвару Перова.

Попередньо поліцейські встановили, що водій автомобіля Toyota, рухаючись по проїжджій частині не впорався з керуванням та зіткнувся із автомобілем Skoda, який зупинився на перехресті на червоний сигнал світлофора. Внаслідок автопригоди водій легковика, 1979 року народження, та пасажирка померли на місці.

"Прилад драгер показав, що керманич позашляховика, 1992 року народження, був під впливом алкоголю. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - додали у поліції.

За інформацією "Київ оперативний", водієм позашляховика міг бути співробітник правоохоронних органів.

На сторінці dtp.kiev.ua оприлюднили відео перших секунд після аварії, де видно, що водій позашляховика намагався втекти.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особами що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Як повідомляли, 12 березня в Миколаєві чиновник ОДА напідпитку втікав від поліцейських на Range Rover, а потім намагався з ними "домовитися".