Британський університет пропонує замінити слова "батько" і "мати" гендерно-нейтральними
Британський університет пропонує замінити слова "батько" і "мати" гендерно-нейтральними
Дубінського зняли з посади голови київської обласної організації "Слуги народу" (оновлено)
Дубінського зняли з посади голови київської обласної організації "Слуги народу" (оновлено)
Україна підтримує рішення США щодо санкцій проти Коломойського, - Зеленський
Україна підтримує рішення США щодо санкцій проти Коломойського, - Зеленський
"Буковель" закривають на карантин з 13 березня
"Буковель" закривають на карантин з 13 березня
Дубінського, попри санкції США, обрано до керівництва партії "Слуга народу"
Дубінського, попри санкції США, обрано до керівництва партії "Слуга народу"
Відмова від монархії наразі не на часі, - Трюдо
Відмова від монархії наразі не на часі, - Трюдо
"Нафтогаз" попередив про відновлення ринкової ціни на газ з 1 квітня
"Нафтогаз" попередив про відновлення ринкової ціни на газ з 1 квітня
Львівських школярів з вівторка відправлять на дистанційне навчання
Львівських школярів з вівторка відправлять на дистанційне навчання
Про націоналізацію не йдеться: Данілов пояснив свої слова про повернення “Мотор Січ” державі
Про націоналізацію не йдеться: Данілов пояснив свої слова про повернення “Мотор Січ” державі
ГоловнаСуспільствоВійна

Біля Південного окупанти поранили українського військового

Стан здоров’я українського захисника – задовільний.

Біля Південного окупанти поранили українського військового
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Внаслідок обстрілу збройними формуваннями РФ позицій українських підрозділів поблизу населеного пункту Південне на Донбасі один військовослужбовець ЗС України отримав кульове поранення.

Про це повідомляє пресцентр ОТУ ”Північ”.

"Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я українського захисника – задовільний", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗС України.

“Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей”, - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, протягом суботи, 13 березня, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування РФ десять разів порушили режим припинення вогню.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також