Біля Південного окупанти поранили українського військового

Внаслідок обстрілу збройними формуваннями РФ позицій українських підрозділів поблизу населеного пункту Південне на Донбасі один військовослужбовець ЗС України отримав кульове поранення.

Про це повідомляє пресцентр ОТУ ”Північ”.

"Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я українського захисника – задовільний", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗС України.

“Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей”, - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, протягом суботи, 13 березня, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування РФ десять разів порушили режим припинення вогню.