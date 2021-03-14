У Києві відбулися урочистості з нагоди відзначення Дня українського добровольця.

Про це повідомила пресслужба Київрради.

Участь у заходах взяли заступниця голови КМДА Марина Хонда разом із керівництвом Деснянського та Дніпровського районів та ветерани АТО/ООС та добровольці добровольчих батальйонів.

Фото: Київрада

Учасники заходу поклали квіти до пам’ятника Українському добровольцю, взяли участь у поминальному молебні за загиблими. Окрім того, Марина Хонда вручила добровольцям подяки від Київського міського голови Віталія Кличка.

Фото: Київрада

Фото: Київрада

“У 2014 році, одразу після перемоги Революції Гідності, наша країна зіткнулася з новою загрозою – російською агресією. Тоді перші добровольці відправилися на війну прямо з Майдану. Саме вони стали початком добровольчого руху, який у найскладніші часи зупинив агресора. Усього ж близько 3200 киян за покликом серця вирушили на війну у складі добровольчих батальйонів. Дехто з них, на жаль, загинув. Я щиро дякую ветеранам, які прийняли на себе перший удар і з гідністю вистояли. І світла пам’ять загиблим героям, адже вони живі, доки ми їх пам’ятаємо”, – наголосила Марина Хонда.

Фото: Київрада

Фото: Київрада

Фото: Київрада

Фото: Київрада

Фото: Київрада

Фото: Київрада

Фото: Київрада

Фото: Київрада

Фото: Київрада

Фото: Київрада

Фото: Київрада

Фото: Київрада

Нагадаємо, День українського добровольця, який відзначається 14 березня, було встановлено постановою Верховної Ради України № 4261 від 17 січня 2017 року.

Президент України Володимир Зеленський нагородив українських добровольців державними нагородами.