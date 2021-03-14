Чоловік обурився, що під час свята не було феєрверків.

У cмт Томашпіль Вінницької області поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину біля кафе та знеструмив частину селища.

Про це повідомили в обласній поліції.

“Близько 20:00 до поліції надійшло повідомлення, що біля місцевого кафе невідомий почав стріляти з автоматичної зброї, внаслідок чого пошкодив високовольтний електричний кабель. Це призвело до знеструмлення більшої частини Томашполя. Після цього хуліган з місця події втік на автомобілі “Порше Каєн””, – йдеться у повідомленні.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, для затримання озброєного зловмисника на території області вводилась в дію поліцейська операція.

Працівники кримінальної поліції спільно з бійцями КОРДУ близько 23:00 затримали підозрюваного на території смт Агрономічне Вінницького району.

Ним виявився 35-річний мешканець Вінниці. Чоловіка затримали в процесуальному порядку згідно зі ст.208 КПК України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Автомобіль “Порше Кайєн” поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик.

За попередньою інформацією, зловмисник перебував на святкуванні дня народження в кафе у Томашпілі. Чоловік обурився, що під час свята не було феєрверків, тому на вулиці взяв з багажника автомобіля зброю та почав стріляти вгору. Це призвело до пошкодження електричного кабелю і знеструмленню більшої частини населеного пункту.

Такі дії кваліфіковані слідством як умисне знищення або пошкодження майна, вчинене загальнонебезпечним способом згідно з ч.2 ст. 194 Кримінального кодексу України. За такий злочин може загрожувати до десяти років ув’язнення.

Наразі слідство готує матеріали для оголошення затриманому про підозру у вчиненні зазначеного злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають. Всі обставини злочину встановлюються.

Нагадаємо, у суботу ввечері, 6 березня у центрі Одеси біля ресторану на вулиці Катеринській сталася стрілянина. Між двома компаніями молодиків відбулася бійка, під час якої один із її учасників, 32-річний чоловік, розпочав стрілянину з травматичної зброї.