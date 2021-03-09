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У Львові чоловік чотири рази вистрілив в одесита, а потім застрелився сам

За непідтвердженою інформацією, причиною інциденту стали ревнощі.

53-річний львів’янин чотири рази вистрілив у 34-річного чоловіка з Одеси, після чого вдома вчинив самогубство. Поліція встановлює мотиви, однак, за непідтвердженою інформацією, причиною інциденту стали ревнощі через жінку, повідомляє ZAXID.NET.

За даними обласної поліції, 7 березня близько 21:40 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Городоцькій у Львові невідомий зловмисник кілька разів вистрелив у чоловіка, який саме вийшов з кафе, після чого втік з місця події. Правоохоронці встановили особу пораненого - 34-річного жителя міста Одеса. Медики виявили у нього чотири вогнепальних рани, зараз чоловік перебуває у реанімації.

Згодом поліцейські встановили, що в одесита стріляв 53-річний львів’янин. Його тіло з вогнепальним пораненням в голову виявили вдома: повернувшись додому, чоловік вчинив самогубство. Поліцейські вилучили на експертизу пістолет, з якого стріляв чоловік.

Поліцейські не повідомляють, чи були знайомі між собою чоловіки та будь-які інші обставини інциденту. З власних джерел виданню стало відомо, що ймовірною причиною для з'ясування стосунків став "любовний трикутник" Слідчі проводять розслідування за ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 ККУ (замах на вбивство) та за ч.1 ст.115 ККУ (умисне вбивство) з приміткою "самогубство".

Як повідомляли, 4 березня у Львові застрелився 34-річний патрульний.

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