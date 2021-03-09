Мітинг почався біля "Президент готелю", де заплановано з'їзд суддів. За словами кореспондента LB.ua, станом на 10 годину ранку в акції брали участь до 300 осіб.
"У громадськості єдиний заклик – не проводити з’їзду суддів до зміни правил добору членів ВРП і КСУ. Інакше суддівська мафія і надалі братиме українців у заручники своїми рішеннями, віддаляючи нас від цивілізованого світу", - йдеться на сторінці мітингу в Facebook.
Деякі учасники також тримають плакати на підтримку Сергія Стерненка, засудженого у справі про викрадення людини, яку він вважає політичною.
Участь у заході взяв і адвокат "Автомайдану", член правління DEJURE Роман Маселко. На своїй сторінці в Facebook він розповідав про делегатів з'їзду, які будуть обирати чотирьох членів ВРП. Це, зокрема, суддя Шевченківського райсуду Києва Валентина Малівновська, яка була суддею Майдану і кинула за ґрати журналіста Сергія Нужненка. Малиновська мала бути звільнена за порушення присяги зігдно з рішенням дисциплінарної палати ВРП і ВККС, але потім Вища рада правосуддя двічі відмовилася її звільняти.
Також делегатом є суддя Сергій Антонов, який розглядав справу Іллі Ківи і присудив йому штраф замість ув'язнення в справі про корупцію.
Ще один делегат - суддя ОАСК Руслан Арсірій - наближений, за словами Маселка, до голови Окружного адмінсуду Павла Вовка і фігурант "плівок НАБУ".
З'їзд суддів мав проходити у приміщенні Міжнародного центру культури та мистецтв Федерації профспілок України, однак голова МВС рекомендував змінити місце з міркувань безпеки.
З проханням перенести з'їзд, на якому обиратимуть членів ВРП та нового суддю КС, виступали посли країн G7. Вони наголошували, що спочатку варто затвердити нові процеси відбору і зробити їх більш прозорими.
Втім голова Ради суддів України Богдан Моніч заявляв, що перенесення з'їзду неможливо, бо потрібно не допустити заблокування роботи ВРП.
З'їзд суддів проходитиме 9-11 березня. Він був запланований ще на початок квітня 2020 року, але його проведення відклали через погіршення ситуації з коронавірусом і запровадженим в Україні карантином.
Згодом проведення з’їзду було перенесено на кінець лютого 2021-го.
Відповідно до Конституції, з’їзд суддів України призначає 6 суддів КСУ з 18-ти. Наразі одне з місць у КСУ за цією квотою залишається вакантним.
Нагадаємо, що 3 березня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 3711-д, що відновлює роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Законопроєктом визначається порядок формування ВККС. Пропонується, щоб до складу ВККС входило 16 людей, які будуть призначатися Вищої радою правосуддя терміном на 4 роки.