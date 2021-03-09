Фото: Макс Требухов

У Києві влаштували акцію "Ні з'їзду суддівської нечесті", учасники якої вимагали відкласти обрання нових членів Вищої ради правосуддя та нового суддю Конституційного суду

Мітинг почався біля "Президент готелю", де заплановано з'їзд суддів. За словами кореспондента LB.ua, станом на 10 годину ранку в акції брали участь до 300 осіб.

"У громадськості єдиний заклик – не проводити з’їзду суддів до зміни правил добору членів ВРП і КСУ. Інакше суддівська мафія і надалі братиме українців у заручники своїми рішеннями, віддаляючи нас від цивілізованого світу", - йдеться на сторінці мітингу в Facebook.

Деякі учасники також тримають плакати на підтримку Сергія Стерненка, засудженого у справі про викрадення людини, яку він вважає політичною.

Участь у заході взяв і адвокат "Автомайдану", член правління DEJURE Роман Маселко. На своїй сторінці в Facebook він розповідав про делегатів з'їзду, які будуть обирати чотирьох членів ВРП. Це, зокрема, суддя Шевченківського райсуду Києва Валентина Малівновська, яка була суддею Майдану і кинула за ґрати журналіста Сергія Нужненка. Малиновська мала бути звільнена за порушення присяги зігдно з рішенням дисциплінарної палати ВРП і ВККС, але потім Вища рада правосуддя двічі відмовилася її звільняти.

Також делегатом є суддя Сергій Антонов, який розглядав справу Іллі Ківи і присудив йому штраф замість ув'язнення в справі про корупцію.

Ще один делегат - суддя ОАСК Руслан Арсірій - наближений, за словами Маселка, до голови Окружного адмінсуду Павла Вовка і фігурант "плівок НАБУ".

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

З'їзд суддів мав проходити у приміщенні Міжнародного центру культури та мистецтв Федерації профспілок України, однак голова МВС рекомендував змінити місце з міркувань безпеки.

З проханням перенести з'їзд, на якому обиратимуть членів ВРП та нового суддю КС, виступали посли країн G7. Вони наголошували, що спочатку варто затвердити нові процеси відбору і зробити їх більш прозорими.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Втім голова Ради суддів України Богдан Моніч заявляв, що перенесення з'їзду неможливо, бо потрібно не допустити заблокування роботи ВРП.

З'їзд суддів проходитиме 9-11 березня. Він був запланований ще на початок квітня 2020 року, але його проведення відклали через погіршення ситуації з коронавірусом і запровадженим в Україні карантином.

Згодом проведення з’їзду було перенесено на кінець лютого 2021-го.

Відповідно до Конституції, з’їзд суддів України призначає 6 суддів КСУ з 18-ти. Наразі одне з місць у КСУ за цією квотою залишається вакантним.

Нагадаємо, що 3 березня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 3711-д, що відновлює роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Законопроєктом визначається порядок формування ВККС. Пропонується, щоб до складу ВККС входило 16 людей, які будуть призначатися Вищої радою правосуддя терміном на 4 роки.