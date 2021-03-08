Двох чоловіків застрелили під час мітингу в місті на півночі країни.

У М'янмі ще дві людини загинули від вогнепальних поранень під час протестів через захоплення влади військовими. У місті Янгон на знак протесту зачинені магазини, підприємства і банки.

Очевидці оприлюднили в соцмережах фотографії з двома убитими посеред вулиці чоловіками у місті М'їчина. За словами свідків, під час протесту поліція застосувала світлошумові гранати та сльозогінний газ, пише Reuters. Після цього по декільком людям стріляли з будівель.

Один зі свідків, який допомагав переносити тіла загиблих, повідомив, що внаслідок обстрілу дві людини загинули зразу, ще троє отримали поранення.

"Як не по-людськи вбивати беззбройних цивільних. Ми маємо право на мирний протест", - зазначив він.

За його словами, неясно, хто стріляв у протестувальників, адже їхніми супротивниками є і поліція, і військові.

Масові акції непокори проти захоплення влади військовими тривають у М'янмі з 1 лютого. Загальна кількість загиблих мітингарів перевищує 50. Натовпи протестувальників збираються в Янгоні, Мандалаї та кількох північних містах. Тільки за 4 березня у М'янмі під час мітингів проти військового перевороту вбито 38 людей.

Першою загиблою є 19-річна жінка, яку однією з перших поранили на протесті у М'янмі. Вона отримала вогнепальне поранення в голову і перебувала в комі, 20 лютого її серце зупинилося.

Мітингарі не згодні з тим, що військові М'янми взяли країну під свій контроль. Вони затримали фактичну лідерку країни, лавреатка Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі, президента М'янми Він М’їн та інших членів політичного керівництва. У країні ввели військовий стан, вимкнули телебачення та зв'язок.