Білорусь та Росія готують спільні військові навчання в березні

Навчання відбудуться на полігонах як у Білорусі, так і в РФ.

Російські і білоруські військові в березні цього року проведуть спільні тактичні навчання на територіях обох країн.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міноборони РФ.

“Два спільних російсько-білоруських тактичних навчання Повітряно-десантних військ Росії і Сил спеціальних операцій збройних сил Республіки Білорусь пройдуть в березні поточного року”, - йдеться у повідомленні.

Перше навчання відбудеться в період з 9 по 20 березня на полігоні “Поливино” в Ульяновській області РФ. В них буде задіяно понад 400 російських та понад 80 білоруських військових, а також близько 100 одиниць бойової та спеціальної техніки, зокрема 2 ударні вертольоти Мі-24 і 6 транспортно-бойових вертольоти Мі-8АМТШ.

Другі навчання відбудуться з 15 по 27 березня на полігоні “Осиповичский” в Мінській області Білорусі. В них будуть задіяні понад 400 білоруських військових та близько 90 - російських, а також понад 100 одиниць бойової та спеціальної техніки.

Нагадаємо, 5 березня Міністерства оборони Білорусі та Росії погодили створення спільних навчальних центрів для підготовки військовослужбовців.