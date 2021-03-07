Президент Фінляндії розкритикував ЄС за спільну процедуру закупівлі вакцин

Президент Фінляндії Саулі Нійністьо розкритикував Європейський союз за спільні закупівлі вакцин проти коронавірусу.

Про це пише yle.fi.

“Які (вакцини) замовили і які зобов'язання були взяті? Немає сумнівів в тому, що вони повинні були зробити це краще. У нас є приклади країн, які досягли більшого успіху, ніж ЄС, в отриманні вакцин для себе”, – сказав президент.

Нійністьо розкритикував Європейське агентство з лікарських засобів (EMA), яке схвалює вакцини в ЄС. Він, зокрема, заявив, що ЕМА сильно відстає щодо вакцин AstraZeneca і Johnson&Johnson.

Окрім того, Президент назвав “цікавою” ідею закупити вакцину самостійно.

“Деякі країни ЄС, такі як Угорщина, Чеська Республіка і Словаччина, використовували свої власні медичні органи, щоб обійти загальний процес затвердження ЄС. Звичайно, я не можу коментувати, яка вакцина хороша чи повинна бути доступна тут”, – сказав він.

На питання, чи Фінляндія спробує отримати вакцини поза процесом затвердження ЄС, прямо він не відповів: “Всі можливості потрібно оцінити відкрито”.

Нагадаємо, у Фінляндії з 8 березня вводять локдаун на три тижні через ситуацію з ковідом. Епідемічна ситуація в країні погіршилася після різдвяних свят. У лютому також у Фінляндії підтвердили випадок зараження новим штамом ковіду, який отримав назву Fin-796H.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія має намір запровадити так званий паспорт вакцинації з даними про отримання щеплення від коронавірусу.