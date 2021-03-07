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У Мюнхені могилу Степана Бандери облили невідомою речовиною

Посольство Україні у Німеччині закликало поліцію знайти і покарати винних.

У Мюнхені могилу Степана Бандери облили невідомою речовиною
Фото: https://twitter.com/MelnykAndrij

У німецькому Мюнхені вандали облили невідомою речовиною могилу одного з лідерів Організації українських націоналістів, ідеолога і теоретика українського націоналістичного руху XX століття Степана Бандери.

Про це у Twitter повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник.

"І знову зухвалий акт вандалізму на могилі Степана Бандери у Мюнхені. Огидні покидьки облили її невідомою речовиною. Закликаємо поліцію знайти і покарати винних", - написав дипломат.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року російський пропагандист Грем Філліпс, відомий своїми брехливими репортажами з окупованого Донбасу, поглумився над могилою Степана Бандери в Мюнхені на цвинтарі Вальдфрідхоф.

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