У Мюнхені могилу Степана Бандери облили невідомою речовиною

У німецькому Мюнхені вандали облили невідомою речовиною могилу одного з лідерів Організації українських націоналістів, ідеолога і теоретика українського націоналістичного руху XX століття Степана Бандери.
Про це у Twitter повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник.
"І знову зухвалий акт вандалізму на могилі Степана Бандери у Мюнхені. Огидні покидьки облили її невідомою речовиною. Закликаємо поліцію знайти і покарати винних", - написав дипломат.
І знову зухвалий акт вандалізму на могилі Степана Бандери у Мюнхені 😡— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 7, 2021
Огидні покидьки облили її невідомою речовиною
Закликаєм 🇩🇪поліцію знайти і покарати винних ‼️
Який сором, що демонізацією С.Бандери займається не лише московська пропаганда, а й поважні німецькі історики pic.twitter.com/kOFpIBUAIi
Нагадаємо, у жовтні 2018 року російський пропагандист Грем Філліпс, відомий своїми брехливими репортажами з окупованого Донбасу, поглумився над могилою Степана Бандери в Мюнхені на цвинтарі Вальдфрідхоф.