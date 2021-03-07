У Мюнхені могилу Степана Бандери облили невідомою речовиною

Посольство Україні у Німеччині закликало поліцію знайти і покарати винних.

У німецькому Мюнхені вандали облили невідомою речовиною могилу одного з лідерів Організації українських націоналістів, ідеолога і теоретика українського націоналістичного руху XX століття Степана Бандери.

Про це у Twitter повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник.

"І знову зухвалий акт вандалізму на могилі Степана Бандери у Мюнхені. Огидні покидьки облили її невідомою речовиною. Закликаємо поліцію знайти і покарати винних", - написав дипломат.

І знову зухвалий акт вандалізму на могилі Степана Бандери у Мюнхені 😡



Огидні покидьки облили її невідомою речовиною



Закликаєм 🇩🇪поліцію знайти і покарати винних ‼️



Який сором, що демонізацією С.Бандери займається не лише московська пропаганда, а й поважні німецькі історики pic.twitter.com/kOFpIBUAIi — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 7, 2021

Нагадаємо, у жовтні 2018 року російський пропагандист Грем Філліпс, відомий своїми брехливими репортажами з окупованого Донбасу, поглумився над могилою Степана Бандери в Мюнхені на цвинтарі Вальдфрідхоф.