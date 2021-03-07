Україна підготувала кілька сценаріїв на випадок запуску "Північного потоку-2"

Оператор ГТС розробив декілька сценаріїв на випадок запуску російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2".

Про це в інтерв’ю угорській економічній газеті “Вілаггаздашаг” розповів генеральний директор Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон, повідомляє посольство України в Угорщині.

“Ми розробили декілька сценаріїв. Оскільки в Україні – найбільший внутрішній ринок споживання газу в Східній Європі розміром 30 млрд куб. м, а власне видобування газу складає 20 млрд куб. м, тож послуги газотранспортної системи будуть затребувані в будь-якому випадку. Але транзитні потужності будуть оптимізовані, адже ми не можемо дозволити собі утримання потужностей, які не будуть задіяні для транзиту”, - сказав Макогон.

Він зазначив, що компанія має забезпечити економічно-доцільний тариф як для внутрішніх споживачів, так і для комерційних клієнтів.

“Це означає, що ми модернізуємо лише ті компресорні станції, які використовуватимуться, а інші поступово виводитимемо з експлуатації. Відповідно – у разі повної відмови від транзиту нашої територією – вже не можна буде сприймати українську ГТС як доступний запасний варіант. Це не було б ані справедливою, ані реалістичною позицією”, - сказав Макогон.

Нагадаємо, 1 січня транзит газу через українську ГТС скоротився в 4,5 рази, або на 170,7 млн кубометрів, до 49,32 млн кубометрів газу порівняно з 31 грудня (220,05 млн кубометрів газу).

У 2019-му транзит газу через Україну склав майже 90 млрд кубометрів.

В січні Сергій Макогон заявив, що Україна планує переобладнати газотранспортну систему під транзитну потужність близько 40 млрд кубометрів.

27 лютого віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що в разі завершення проєкту газопроводу "Північний потік-2" Україна може повністю інтегруватися у відкритий та конкурентний європейський енергетичний ринок.