Ємен відновлює дипломатичні зв'язки з Катаром після 4 років бойкоту

Угода була досягнута під час зустрічі міністрів закордоннихсправ двох країн в Досі 7 березня.

Уряд Ємену заявив у неділю, що відновив дипломатичні зв'язки з Катаром після чотирьох років бойкоту.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр закордонних справ Ємену зустрівся з катарським колегою в Досі в неділю, повідомляє міністерство закордонних справ Ємену. Було досягнуто домовленості про відновлення зв'язків та опубліковано зображення прапора Ємену, піднятого в посольстві в Досі.

У заяві катарського міністерства закордонних справ говориться, що два міністри переглянули двосторонні відносини, але не згадують про відновлення зв'язків.

Раніше, 5 січня цього року держави Перської затоки підписали угоду, щоб припинити трирічну дипломатичну суперечку з Катаром.

Нагадаємо, у червні 2017 року Саудівська Аравія, Єгипет, Бахрейн і Об'єднані Арабські Емірати перервали дипломатичні відносини з Катаром, звинувативши його в дестабілізації регіону. Влада цих країн стверджувала, що Катар підтримує терористичні угруповання, в тому числі "Братів-мусульман".