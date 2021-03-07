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Ємен відновлює дипломатичні зв'язки з Катаром після 4 років бойкоту

Угода була досягнута під час зустрічі міністрів закордоннихсправ двох країн в Досі 7 березня.

Ємен відновлює дипломатичні зв'язки з Катаром після 4 років бойкоту
Йеменцы протестуют против военных действий Саудовской Аравии в их стране, Сана, Йемен, 12 января 2016.
Фото: EPA/UPG

Уряд Ємену заявив у неділю, що відновив дипломатичні зв'язки з Катаром після чотирьох років бойкоту.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр закордонних справ Ємену зустрівся з катарським колегою в Досі в неділю, повідомляє міністерство закордонних справ Ємену. Було досягнуто домовленості про відновлення зв'язків та опубліковано зображення прапора Ємену, піднятого в посольстві в Досі.

У заяві катарського міністерства закордонних справ говориться, що два міністри переглянули двосторонні відносини, але не згадують про відновлення зв'язків. 

Раніше, 5 січня цього року держави Перської затоки підписали угоду, щоб припинити трирічну дипломатичну суперечку з Катаром.

Нагадаємо, у червні 2017 року Саудівська Аравія, Єгипет, Бахрейн і Об'єднані Арабські Емірати перервали дипломатичні відносини з Катаром, звинувативши його в дестабілізації регіону. Влада цих країн стверджувала, що Катар підтримує терористичні угруповання, в тому числі "Братів-мусульман".

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