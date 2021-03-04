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Завершення будівництва "Північного потоку-2" у водах Данії відклали на півроку

У цей час інше російське судно "Фортуна" прокладає труби у водах Данії.

Завершення будівництва "Північного потоку-2" у водах Данії відклали на півроку
Трубопровід ‘Північний потік 2’ в Лубміні , Німеччина
Фото: EPA/UPG

Морське управління Данії (DMA) очікує, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" в водах Данії триватиме щонайменше до кінця вересня, тоді як раніше йшлося про більш ранній термін закінчення робіт, у квітні.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

 Зі свого боку компанія Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу та на 100% належить російському ”Газпрому”, повідомила про вихід з німецького порту Вісмар російського судна "Академік Черський". Воно пізніше має приєднатися до будівництва в водах Данії.

"Трубоукладальне судно "Академік Черський" вийшло з порту Вісмар і вирушило в напрямку Калінінграда для проходження ходових випробувань. По завершенні випробувань планується розпочати трубоукладальні роботи у винятковій економічній зоні Данії", - заявили в консорціумі агентству.

"Nord Stream 2 AG направила необхідне повідомлення DMA. Всі роботи будуть проводитися відповідно до отриманих дозволів", - додали в компанії.

У цей час інше російське судно "Фортуна" прокладає труби у водах Данії.

Нагадаємо, 19 лютого, Сполучені Штати вирішили не вводити санкції проти німецьких компаній, які задіяні у будівництві "Північного потоку - 2".

Водночас речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що компанії, які беруть участь у будівництві російського газопроводу "Північний потік-2", як і раніше, можуть потрапити під санкції.

Станом на кінець лютого роботу на російському газопроводі "Північний потік-2" припинили 18 міжнародних компаній. Це дозволить їм уникнути американських санкцій.

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