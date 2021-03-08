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Двоє постраждалих у ДТП в Польщі українців лишаються у важкому стані

Станом на вчора лікарі оцінювали як тяжкий стан 9 госпіталізованих. 

Двоє постраждалих у ДТП в Польщі українців лишаються у важкому стані
Фото: Marcin Betleja, Podkarpacka Straż Pożarna /PSP

Станом на 8 березня у лікарні Підкарпатського воєводства госпіталізовані 25 громадян України, що постраждали в ДТП рейсового автобусу. Кількість пацієнтів у важкому стані скоротилася з дев'яти до двох.

Про це у коментарі "Укрінформ" повідомив прессекретар воєводи Підкарпатського воєводства Міхал Мельничук.

"Лікарі оцінюють стан тільки двох постраждалих як тяжкий", - повідомив він.

Мельничук додав, що одна з цих осіб - жінка, яку після аварії хибно визнали загиблою.

Нагадаємо, що ДТП трапилася 6 березня поблизу міста Кашице. У автобусі "Херсон-Кашице" перебувало 57 людей, всі - громадяни України. Загинуло 5 осіб, 35 було госпіталізовано.

Увечері 6 березня за сприяння консулів 24 особи відправлено до України.

Згідно з попередньою версією правоохоронців, водій автобуса не впорався з керуванням, через що транспортний засіб злетів у кювет і перекинувся. Станом на 7 березня у важкому стані перебували 9 госпіталізованих. 

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