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Окупанти на Донбасі п’ять разів відкривали вогонь по українських позиціях

Бойових втрат серед українських військових немає.

Окупанти на Донбасі п’ять разів відкривали вогонь по українських позиціях
Фото: cont.ws/post/91594

Протягом поточної доби, 7 березня, на Донбасі було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє пресслужба ООС.

"Так, поблизу Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру. Наші захисники вогнем у відповідь дали гідну відсіч", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, вогнева активність ворога спостерігалась неподалік населеного пункту Лебединське, де ворог відкривав прицільний вогонь з міномета 82-го калібру та зі станкового протитанкового гранатомета.

"Біля населеного пункту Опитне, збройні формування Російської Федерації та її найманці вели неприцільний вогонь у бік українських позицій з підствольного гранатомета, а поблизу населеного пункту Південне окупанти здійснили прицільні обстріли з протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Нагадаємо, що у суботу, 6 березня у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню.

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