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Під Вінницею дизель протаранив легковик, водій у реанімації

Зіткнулися дизельпотяг та легковий автомобіль ВАЗ-2106.

У Вінниці на нерегульованому залізничному переїзді на вул. Залізничній сталася ДТП за участі дизеля та легковика.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

“7 березня о 06:58 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на нерегульованому залізничному переїзді на вул. Залізничній у м. Вінниці”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Зіткнулися дизельпотяг та легковий автомобіль ВАЗ-2106.

Внаслідок ДТП постраждав водій автівки. Рятувальники передали травмованого чоловіка бригаді екстреної медичної допомоги.

До проведення аварійно-рятувальних робіт від ДСНС залучалося п'ять осіб.

Як пише vinnitsa.info, потяг протягнув автомобіль на 200 метрів. Водій, який попри заборону світлофора, виїхав на колію, – у реанімації.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, 3 березня у Донецькій області легковик потрапив під електричку, водій загинув.

23 січня внаслідок зіткнення маршрутки з електричкою на Львівщині загинув пасажир.

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