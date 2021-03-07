У центрі Одеси сталася стрілянина, постраждали троє осіб

У суботу ввечері, 6 березня у центрі Одеси біля ресторану на вулиці Катеринській сталася стрілянина.

Про це повідомили місцеві правоохоронці.

“Повідомлення про те, що на вулиці Катериненській сталася стрілянина, надійшло до поліції сьогодні вранці”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що між двома компаніями молодиків відбулася бійка, під час якої один із її учасників, 32-річний чоловік, розпочав стрілянину з травматичної зброї.

Непроникаючі поранення отримали троє осіб. Медичну допомогу їм надали на місці.

За інформаціє видання dumskaya.net, стрілянина сталася біля ресторану "Ваніті".

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України.

Зараз учасники інциденту надають пояснення у відділі поліції. Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, наприкінці лютого у Дніпрі натовп молодих людей стріляв у бізнесмена Артура Рисіна та його дружину. Серед затриманих – син відомого бізнесмена Олександра Петровського.

У Харкові бійка в аптеці переросла у стрілянину, затримали 20 осіб.