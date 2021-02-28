У Дніпрі натовп молодих людей стріляв у бізнесмена Артура Рисіна та його дружину. Серед затриманих – син відомого бізнесмена Олександра Петровського.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на власні джерела.

Стрілянина сталася у ніч на неділю, 28 лютого у кафе "Тиниця", яке розташоване в Соборному районі Дніпра на вулиці Високовольтній.

Фото: censor.net

Фото: https://censor.net/

“Приблизно 10-15 молодих людей скоїли збройний напад на підприємця, генерального директора агрохолдингу "Степова" Артура Рисіна”, – зазначає видання.

Фото: censor.net

Як встановило слідство, біля кафе, де знаходився бізнесмен з дружиною і друзями, виник конфлікт через спрацювання сигналізації в автомобілі Рисіна. Через деякий час у кафе увірвалася група молодих людей, які почали стрілянину в бік бізнесмена. Крім цього, нападники обстріляли його Mercedes-Benz G.

Пізніше було встановлено, що молоді люди приїхали на мікроавтобусі Volkswagen Transporter, також на місці події зафіксували кілька інших авто (Toyota, Lexus та ін.).

У місті був введений план “Перехоплення”. У результаті вже затримано 14 причетних до інциденту. При огляді у них правоохоронці виявили мисливські та травматичні патрони.

Фото: censor.net

За даними джерел, серед затриманих опинився і 21-річний Єрмак Петровський, який проживає в Дніпрі і є сином відомого бізнесмена Олександра Петровського.

Фото: censor.net

Місцеве видання “Інформатор” також опублікувало відео інциденту.

Нагадаємо, у Харкові бійка в аптеці переросла у стрілянину, затримали 20 осіб.