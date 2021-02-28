Кількість жертв пожежі у чернівецькій лікарні зросла до двох

77-річний чоловік отримав 75% опіків тіла і перебував у реанімаційному відділенні міської клінічної лікарні.

Вночі у Чернівцях помер другий чоловік, який постраждав у результаті пожежі у міській клінічній лікарні № 1.

Про це йдеться у довідці ДСНС.

“Внаслідок даної події загинуло 2 особи (друга особа, яка постраждала під час пожежі померла в лікарні вночі 28 лютого)”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у суботу, 27 лютого о 13:15 у Чернівцях сталася пожежі у лікарні по вул. Героїв Майдану, 226, де лікують хворих на ковід.

У результаті пожежі загинув 76-річний буковинець. Ще один пацієнт, 77-річний чоловік, отримав 75% опіків, його намагалися врятувати у реанімації.

ДСНС повідомила, що попередньою причиною пожежі став спалах кисневої труби з подальшим загоранням.

Міський голова Чернівців Роман Клічук зауважив, що пожежа "не пов’язана з електропроводкою, і вибуху кисневого балону точно не було”.

За вказаним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.